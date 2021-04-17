Россияне забросили пять шайб в матче НХЛ между "Вашингтоном" и "Филадельфией"

У "Вашингтона" голы на счету Александра Овечкина (4-я и 27-я минуты), Дмитрия Орлова (21), Евгения Кузнецова (36), Конора Шири (50) и Энтони Манты (59). В составе "Филадельфии" отличились Иван Проворов (20), Джеймс ван Римсдайк (26) и Уэйд Элисон (48), забросивший первую шайбу в НХЛ в карьере.

ТАСС, 17 апреля. "Вашингтон" победил "Филадельфию" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Пять шайб из девяти забросили российские хоккеисты.

Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 730. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В первой пятерке нет действующих хоккеистов, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Дионн (731).

Кузнецов, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи, Овечкин - одну. Теперь на счету Кузнецова 24 (8 голов + 16 передач) очка в 35 матчах, у Овечкина в 41 игре 42 (24+18) очка. Проворов провел 44-й матч в текущем сезоне, в активе защитника 22 (7+15) очка.

"Вашингтон" с 62 очками в 45 встречах возглавляет таблицу Восточного дивизиона, "Филадельфия" располагается на шестой строчке, набрав 46 очков в 44 играх.

В следующем матче столичный клуб 18 апреля сыграет в гостях с "Бостоном", "Филадельфия" 19 апреля примет "Нью-Йорк Айлендерс".