Хет-трик Бучневича в день рождения помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич (8, 12, 59-я минуты), Райан Строум (11), Артемий Панарин (21) и Крис Крайдер (60), у проигравших отличились Майкл Маклеод (33), Пи-Кей Суббан (46) и Егор Шарангович (47).

Панарин также сделал три результативные передачи. В активе 29-летнего россиянина теперь 50 очков (16 голов + 34 передачи) в сезоне, он отдал 300-ю результативную передачу в НХЛ. Бучневичу 17 апреля исполнилось 26 лет, на его счету 40 очков (19+21) в сезоне.

Форвард "Рейнджерс" Виталий Кравцов не отметился результативными действиями. Нападающий "Нью-Джерси" Михаил Мальцев также не сумел набрать очков.

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил в матче 26 бросков, он установил новый рекорд клуба по продолжительности сухой серии против одного соперника. Россиянин не пропускал от "Нью-Джерси" свыше 200 минут, побив рекорд Дейва Керра, установленный в сезоне-1939/40.

"Рейнджерс" занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав в 44 матчах 50 очков, "Нью-Джерси" идет седьмым, имея в активе 34 очка после 43 игр. В следующем матче "Рейнджерс" 18 апреля в гостях сыграют с "Нью-Джерси".