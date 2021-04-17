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НХЛ

Хет-трик Бучневича в день рождения помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин побил рекорд клуба, державшийся с сезона-1939/40.
Павел Бучневич Bruce Bennett/Pool Photo via AP
Описание
Павел Бучневич
© Bruce Bennett/Pool Photo via AP

ТАСС, 17 апреля. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич (8, 12, 59-я минуты), Райан Строум (11), Артемий Панарин (21) и Крис Крайдер (60), у проигравших отличились Майкл Маклеод (33), Пи-Кей Суббан (46) и Егор Шарангович (47).

Панарин также сделал три результативные передачи. В активе 29-летнего россиянина теперь 50 очков (16 голов + 34 передачи) в сезоне, он отдал 300-ю результативную передачу в НХЛ. Бучневичу 17 апреля исполнилось 26 лет, на его счету 40 очков (19+21) в сезоне.

Форвард "Рейнджерс" Виталий Кравцов не отметился результативными действиями. Нападающий "Нью-Джерси" Михаил Мальцев также не сумел набрать очков.

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил в матче 26 бросков, он установил новый рекорд клуба по продолжительности сухой серии против одного соперника. Россиянин не пропускал от "Нью-Джерси" свыше 200 минут, побив рекорд Дейва Керра, установленный в сезоне-1939/40.

"Рейнджерс" занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав в 44 матчах 50 очков, "Нью-Джерси" идет седьмым, имея в активе 34 очка после 43 игр. В следующем матче "Рейнджерс" 18 апреля в гостях сыграют с "Нью-Джерси".

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