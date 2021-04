"Кальяри" вырвал победу у "Пармы", забив два мяча в компенсированное время

5’ Cagliari 0-1 Parma

31’ Cagliari 0-2 Parma

39’ Cagliari 1-2 Parma

59’ Cagliari 1-3 Parma

66’ Cagliari 2-3 Parma

90+1’ Cagliari 3-3 Parma

90+4’ Cagliari 4-3 Parma



A fight between relegation battling teams not ceasing to amaze. Incredible pic.twitter.com/ay3bY52Cdu