Орловский победил Шермана на турнире UFC в Лас-Вегасе

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 42-летнем спортсмену. Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Всего на счету Орловского, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися. У 31-летнего Шермана 15 побед и 7 поражений.

В главном бою турнира позднее встретятся бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер и американец Келвин Гастелум.