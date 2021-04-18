Орловский победил Шермана на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 18 апреля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил американца Чейза Шермана на турнире UFC Vegas 24.
Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 42-летнем спортсмену. Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.
Una más para el veterano @AndreiArlovski y esta de forma unánime. Es su victoria 20 en el UFC #UFCVegas24 pic.twitter.com/1Ys48WVrce— UFC Español (@UFCEspanol) April 18, 2021
Всего на счету Орловского, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися. У 31-летнего Шермана 15 побед и 7 поражений.
В главном бою турнира позднее встретятся бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер и американец Келвин Гастелум.