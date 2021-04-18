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ММА

Орловский победил Шермана на турнире UFC в Лас-Вегасе

Белорус выиграл единогласным решением судей

ТАСС, 18 апреля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил американца Чейза Шермана на турнире UFC Vegas 24.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 42-летнем спортсмену. Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Всего на счету Орловского, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися. У 31-летнего Шермана 15 побед и 7 поражений.

В главном бою турнира позднее встретятся бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер и американец Келвин Гастелум.

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