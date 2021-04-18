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НХЛ

Хоккеист "Рейнджерс" Кравцов забросил первую шайбу в НХЛ

Нападающему 21 год, он проводит девятый матч в североамериканской лиге
Виталий Кравцов AP Photo/Jason DeCrow
Описание
Виталий Кравцов
© AP Photo/Jason DeCrow

ТАСС, 18 апреля. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Форвард отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси" и сделал счет 2:0. Первую шайбу в матче забросил Крис Крайдер.

Кравцов проводит девятый матч в НХЛ, в предыдущих восьми он сделал одну результативную передачу. Россиянин отметился голом в предыдущем матче регулярного чемпионата, но шайбу не засчитали из-за офсайда.

Форварду 21 год, он был выбран "Рейнджерс" на драфте 2018 года под девятым номером. С 2016 по 2019 год играл за челябинский "Трактор" и команды его системы. В сезоне-2019/20 выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Хартфорд Вулф Пэк", в 39 матчах набрав 15 (6 голов + 9 результативных передач) очков, после чего вернулся в "Трактор", с которым вылетел в первом раунде Кубка Гагарина текущего сезона. Затем хоккеист отправился в "Рейнджерс", который ведет борьбу за попадание в плей-офф в Восточном дивизионе НХЛ.

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