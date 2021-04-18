"Интер" не смог победить в чемпионате Италии впервые с января, сыграв вничью с "Наполи"

ТАСС, 18 апреля. Лидер чемпионата Италии по футболу "Интер" сыграл вничью с "Наполи" со счетом 1:1 в гостевом матче 31-го тура серии A.

Счет был открыт на 36-й минуте, вратарь "Интера" Самир Ханданович в результате столкновения с защитником своей команды Стефаном Де Вреем не смог удержать в руках мяч, который отправился в ворота "Интера". На 55-й минуте полузащитник гостей Кристиан Эриксен сравнял счет.

Победная серия "Интера" в чемпионате Италии до этого матча составляла 11 встреч. В предыдущий раз команда не смогла добиться победы 23 января, сыграв вничью с "Удинезе" (0:0). Беспроигрышная серия "Интера" в серии A достигла 16 матчей, последнее поражение миланский клуб потерпел 6 января от "Сампдории" (1:2).

В турнирной таблице "Интер" продолжает лидировать, набрав 75 очков и на девять очков опережая идущий вторым "Милан". "Наполи" с 60 очками идет пятым, два очка проигрывая расположившемуся на четвертой строчке "Ювентусу". Первые четыре команды чемпионата в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, пятая - в Лиге Европы.

В следующем туре "Интер" 21 апреля в гостях сыграет со "Специей", "Наполи" 22 апреля примет "Лацио".