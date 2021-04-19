Павлюченкова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 19 апреля. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 40-й на 39-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В календаре WTA на прошлой неделе был только турнир в американском Чарльстоне, на котором выступали теннисистки второго эшелона. Победительницей стала 25-летняя австралийка Астра Шарма, выигравшая первый одиночный титул WTA в карьере. Она поднялась сразу на 45 позиций в мировом рейтинге - на 120-ю строчку.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп. Первой ракеткой России остается Вероника Кудерметова (29).

Рейтинг WTA от 19 апреля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 285 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 985;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 965;

4 (4). София Кенин (США) - 5 915;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 750;

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265;

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 5 085;

8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 850;

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 660;

10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4 530...

29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 130…

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 955…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 815;

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 715…

39 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 715...

74 (73). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

76 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...

89 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) - 934...

98 (97). Варвара Грачева (Россия) - 863.