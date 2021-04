Время первых. Победные прокаты российских фигуристов на командном чемпионате мира

Анастасия Мишина и Александр Галлямов свою главную сенсацию уже устроили на чемпионате мира. Дебютанты взрослых турниров настолько уверенно откатали свою произвольную программу под бессмертную и понятную на всех языках We are the champions, что ни у кого даже не возникло сомнений в том, кто же тут чемпионы. В Осаке спортивная пара выиграла и короткую, и произвольную программы.