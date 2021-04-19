Время первых. Победные прокаты российских фигуристов на командном чемпионате мира

В минувшие выходные сборная России поставила даже не точку, а восклицательный знак в конце международного соревновательного сезона. Россияне впервые победили на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy), став лучшими в трех видах программы из четырех и не оставив шансов соперникам. Порой турнир World Team Trophy называют не таким престижным, как официальный (индивидуальный) чемпионат мира Международного союза конькобежцев, но на самом деле это своеобразная репетиция олимпийского "командника". Важный успех перед Олимпийскими играми в Пекине, до которых осталось меньше года.

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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (в командном турнире) Михаил Коляда вряд ли назовет удачным сезон — 2019/2020, из-за состояния здоровья он тогда смог выступить только на контрольных прокатах сборной. Летом 2020 года Коляда перешел к Алексею Мишину, тренерский штаб полностью переделал систему тренировок и подготовки к выходу на старт. Первые результаты налицо — победа на чемпионате России и Гран-при России, третье место в мужском зачете World Team Trophy в Осаке. На мировом первенстве в Стокгольме Коляда стал пятым, но фигурист продолжает работать над усложнением контента. И с каждым следующим соревнованием все более завораживающе выглядит произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон".

' YouTube/Первый канал'

17-летний Евгений Семененко стал настоящим открытием сезона. Победа в финале Кубка России позволила ученику Алексея и Татьяны Мишиных отобраться в состав сборной на чемпионат мира в Стокгольм, где дебютант не растерялся, выдал два безошибочных проката и стал восьмым. На World Team Trophy Семененко снова откатался стабильно и спокойно, без ошибок в прыжках. А после выступления признался, что дополнительную мотивацию ему придали прокаты Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

' YouTube/Первый канал'

Для капитана сборной России Елизаветы Туктамышевой завершившийся сезон стал одним из лучших в карьере: победа на Гран-при России, второе место на мировом первенстве в Стокгольме и вот теперь — победа в "команднике". За свою карьеру Туктамышева успела собрать полный комплект драгоценных металлов командного чемпионата мира — в 2015 году в составе российской сборной выиграла серебро, в 2019 году — бронзу, сейчас — долгожданное золото. Самое время, чтобы увидеть показательный номер Лизы, поставленный под оскароносный саундтрек к фильму "Звезда родилась".

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Еще одна героиня сезона — Анна Щербакова, которая выиграла все свои старты в этом году. Вопрос ее участия в чемпионате России решался уже по ходу турнира в Челябинске, спортсменка не до конца восстановилась после болезни, но настояла на своем — выступила и победила. На чемпионате мира в Стокгольме она ошиблась в произвольной программе и, казалось, уже смирилась с серебряной медалью, пока ждала оценок. Но тем искреннее были удивление и радость, когда стало ясно, что преимущество она сохранила и впервые в карьере выиграла золотую медаль чемпионата мира. На World Team Trophy Щербакова не только в лучшей команде, но и снова лучшая в женском зачете турнира.

' YouTube/Первый канал'

Для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова сезон тоже складывался совсем непросто. Из-за болезней они пропустили первую его часть, но сумели полностью восстановиться к чемпионату мира, который с блеском выиграли. Ритм-танец под музыку из "Поющих под дождем" дуэт исполняет уже второй сезон подряд, и программа стала для них счастливой. Именно под эту музыку они победили на чемпионате Европы в 2019 году и на мировом первенстве в Стокгольме. В Осаке Синицина и Кацалапов исполнили "Поющих под дождем" в последний раз, по крайней мере в соревновательном формате.

' Youtube/Первый канал'