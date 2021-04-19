Федору Емельяненко интересно провести бой против дос Сантоса или Оверима

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российскому бойцу Федору Емельяненко интересно провести поединок против бразильца Жуниора дос Сантоса или Алистара Оверима из Нидерландов. Об этом Емельяненко рассказал ТАСС.

Ранее боец заявил, что может провести поединок на турнире Bellator осенью в России. Оверим и Дос Сантос ранее выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"Да, они интересны", - сказал Емельяненко.

Емельяненко 44 года, он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.