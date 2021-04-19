Федор Емельяненко считает, что Вадим Немков является фаворитом Гран-при Bellator

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Вадим Немков не имеет соперников в Гран-при Bellator в полутяжелом весе при должной подготовке. Такое мнение ТАСС высказал руководитель команды Fedor team Федор Емельяненко.

"Вадим был готов, он просто собрался в пятом раунде, - сказал Емельяненко. - У него "бензин" не кончается, он хорошо подготовился к этому бою. Были нюансы, которые я раскрывать не буду. Если Вадим будет грамотно распределять свои силы, то его хватит и на пять раундов, и на десять, и больше".

"Вадим очень серьезно прибавил, ему еще есть, над чем работать. Если он хорошо подготовиться и будет работать, как он способен, ему равных нет в этом Гран-при", - добавил собеседник агентства.

Немков в четвертьфинале Гран-при победил Фила Дэвиса единогласным решением судей. Победитель Гран-при Bellator получит $1 млн.