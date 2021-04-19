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Летние олимпийские виды спорта

Арина Аверина заявила, что недовольна своим выступлением на этапе Кубка мира в Ташкенте

Этап Кубка мира в Ташкенте проходил с 16 по 18 апреля

ТАСС, 19 апреля. Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина осталась недовольна своими выступлениями на этапе Кубка мира, который проходил в Ташкенте. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24".

Этап Кубка мира в Ташкенте проходил с 16 по 18 апреля.

"Не очень довольна своим выступлением, много что не удалось, но рада, что в финалах получилось исправить некоторые ошибки, которые подсказала Ирина Александровна [Винер-Усманова]", - сказала Арина Аверина.

"Я довольна, что мы сюда прилетели и выступали, спасибо Ирине Александровне за это. Понятное дело, что есть над чем работать, теперь мы знаем еще больше о своих ошибках и будем их исправлять", - добавила сестра Арины Диана Аверина.

В Ташкенте сестры Аверины завоевали четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 7 по 9 мая в Баку.

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