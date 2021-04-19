Маргаритис Схинас считает, что проект Суперлиги нарушает ценности Евросоюза

Двенадцать европейских топ-клубов ранее объявили о создании футбольной Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Проект футбольной Суперлиги представляет собой нарушение богатыми клубами ценностей Евросоюза, в частности, принципов "разнообразия" и "всеобщей вовлеченности" (инклюзивности). Такое мнение высказал в понедельник заместитель председателя Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

"Мы должны защищать основанную на наших ценностях европейскую модель спорта, базирующуюся на разнообразии и инклюзивности. У нас нет места для богатых и влиятельных клубов, которые хотят порвать с принципами, за которые борются футбольные ассоциации: развитие национальных футбольных лиг, продвижение и поддержка любительского футбола. Универсальность, всеобщая вовлеченность и разнообразие - вот ключевые принципы европейского спорта и европейского образа жизни", - написал Схинас в "Твиттере".

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

Формат турнира

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах. Сезон будет начинаться в августе.

Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут друг с другом матчи дома и в гостях. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал - из одной игры на нейтральном поле в конце мая.

Клубы-основатели получат около €3,5 млрд для поддержки их планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В Суперлиге ожидают, что солидарные выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и составят более €10 млрд.