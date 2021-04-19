Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Тоттенхэма"

ТАСС, 19 апреля. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" расторг контракт с португальцем Жозе Моуринью, который занимал пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководить командой до конца сезона будет Райан Мэйсон, а летом руководство "Тоттенхэма" определится с новым главным тренером. Мейсон завершил карьеру в 2018 году по рекомендации медиков после перелома черепа. Мейсону 29 лет, он являлся тренером юношеской команды "Тоттенхэма".

В ночь с воскресенья на понедельник было объявлено о создании футбольной Суперлиги, одним из клубов-учредителей которой стал "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков после 32 туров. Следующий матч лондонский клуб проведет дома 21 апреля против "Саутгемптона". 25 апреля "Тоттенхэм" сыграет с "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги.

На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал". Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка английской лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с "Манчестер Юнайтед" португалец выигрывал Лигу Европы (2017) и Суперкубок Англии (2016). Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.