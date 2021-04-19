Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов прошел в Великом Новгороде

ТАСС, 19 апреля. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов прошел в Великом Новгороде. Об этом ТАСС рассказал организатор мероприятия.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, каждая из которых состояла из восьми человек. Фестиваль был приурочен к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО СССР. Перед началом мероприятия прошла разминка для всех участников. В рамках Всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" ее провел мастер спорта по спортивной гимнастике Антон Крапивин.

В фестивале приняли участие представители шести районов Новгородской области. Участники от 25 до 59 лет выполняли шесть видов испытаний - стрельба из электронного оружия, подтягивание на перекладине, отжимания, наклон вперед, прыжок в длину и упражнения на пресс.

По результатам соревнований в общем зачете победила команда Невского управления подземного хранения газа (Невское УПХГ). На втором месте команда комитета образования Боровического района, а третье место занял коллектив компании "Органик фармасьютикалз".

В личном зачете лучшими в своих возрастных ступенях стали представители Великого Новгорода Михаил Никитин, Михаил Берестнев, Эдуард Виноградов, Светлана Самсонова, Анастасия Алексеева, две представительницы поселка Крестцы - Татьяна Алексеева и Антонина Шуричева, а также представитель Акуловского района Владимир Пинчук.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности.