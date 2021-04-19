Футболист ПСЖ Андер Эррера раскритиковал создание Суперлиги

ТАСС, 19 апреля. Создание футбольной Суперлиги перечеркивает для болельщиков возможность увидеть, как их любимая команда играет против европейских топ-клубов. Такое мнение высказал испанский полузащитник французского ПСЖ Андер Эррера в своем Twitter.

В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

"Создание Суперлиги перечеркивает надежды болельщиков увидеть топ-клубы. Я люблю футбол и не могу молчать об этом. Я верю, что реформа Лиги чемпионов приведет к улучшению. Мне не нравится, что богатые пытаются украсть то, что создали другие люди", - написал Эррера.

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.