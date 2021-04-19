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Формула-1

Во время Гран-при Эмилия-Романьи "Формулы-1" выявлено два случая заражения коронавирусом

Всего было сделано 4523 теста

ТАСС, 19 апреля. Два случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено у представителей команд, участвующих в чемпионате мира по автогонках в классе машин "Формула-1" во время Гран-при Эмилия-Романьи. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

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Докатился.

Всего было сделано 4523 теста.

Победителем Гран-при стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, второе место занял семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес", третье - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин стал последним из финишировавших гонщиков, заняв 17-е место.

Следующий этап пройдет с 30 апреля по 2 мая в Португалии.

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