Во время Гран-при Эмилия-Романьи "Формулы-1" выявлено два случая заражения коронавирусом

ТАСС, 19 апреля. Два случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено у представителей команд, участвующих в чемпионате мира по автогонках в классе машин "Формула-1" во время Гран-при Эмилия-Романьи. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).