СМИ: "Аталанта" и еще два клуба призвали исключить членов Суперлиги из Серии A

ТАСС, 19 апреля. "Аталанта", "Верона" и "Кальяри" выступили за исключение футбольных клубов "Ювентус", "Милан" и "Интер" из участников Серии А (высший дивизион чемпионата Италии) из-за их присоединения к Суперлиге. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на издание La Repubblica .

В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.