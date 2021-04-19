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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

СМИ: "Аталанта" и еще два клуба призвали исключить членов Суперлиги из Серии A

"Аталанта", "Верона" и "Кальяри" выступили за исключение из состава участников чемпионата Италии футбольных клубов "Интер", "Ювентус" и "Милан"

ТАСС, 19 апреля. "Аталанта", "Верона" и "Кальяри" выступили за исключение футбольных клубов "Ювентус", "Милан" и "Интер" из участников Серии А (высший дивизион чемпионата Италии) из-за их присоединения к Суперлиге. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на издание La Repubblica .

В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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