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Допинг в спорте

Международная федерация тяжелой атлетики открыла дело против призера ЧЕ Киреева

Федерация тяжелой атлетики России дисквалифицировала Киреева в 2019 году на четыре года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 19 апреля. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) открыла дело в отношении российского штангиста Рината Киреева из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Отмечается, что обвинения основаны на расследованиях, проведенных отделом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессором Ричардом Маклареном, а также на информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Федерация тяжелой атлетики России дисквалифицировала Киреева в 2019 году на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 2 июля 2019 года.

На счету 33-летнего Киреева две победы на чемпионатах России (2011, 2012), а также две серебряные медали национального первенства (2010, 2014). Россиянин также является серебряным призером чемпионата Европы в весе до 94 кг (2013) и победителем Универсиады (2011, до 85 кг).

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