Сельские трудовые коллективы провели соревнования по выполнению норм ГТО в Геленджике

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Пятнадцать команд сельских трудовых коллективов провели соревнования в рамках спартакиады трудящихся в Геленджике, в программу входили выполнение нормативов ГТО и "веселые старты". Об этом ТАСС рассказал старший инструктор-методист Центра тестирования ГТО Геленджика Максим Первойкин.

"В городе-курорте Геленджике было проведено мероприятие с участием сельских трудовых коллективов в рамках спартакиады трудящихся. Участвовали 15 команд сельских трудовых коллективов в возрасте от 18 лет и старше. Количество участников - 120 человек. В программу соревнований входило выполнение нормативов ГТО и "веселые старты", по окончании спартакиады коллективы были награждены памятными призами", - рассказал Первойкин.

"Участники спартакиады выполнили нормативы ГТО: бег на 30 м, наклон вперед из положения стоя, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Все команды остались довольны мероприятием, получили заряд бодрости и хорошего настроения", - отметил старший инструктор-методист.