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Футбол в России

Гендиректор "Ахмата": Мелкадзе и Тимофеев хотят вернуться в "Спартак"

Футболисты арендованы грозненскими клубом до конца сезона

ТАСС, 19 апреля. Арендованные "Ахматом" у "Спартака" нападающий Георгий Мелкадзе и полузащитник Артем Тимофеев хотят вернуться в столичный клуб после окончания сезона. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил генеральный директор клуба из Грозного Ахмед Айдамиров.

Арендные соглашения обоих футболистов рассчитаны до конца нынешнего сезона.

"Пока у нас такой информации нет, что "Спартак" готов их продавать. Официально мы еще никуда не обращались. В первую очередь мы общаемся с игроками. Они хотят вернуться в "Спартак", а мы их желание - доказать, что они достойны быть в основе "Спартака" - уважаем", - сказал Айдамиров.

24-летний Мелкадзе в текущем сезоне провел 19 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча. 27-летний Тимофеев провел 23 встречи и также отметился тремя голами.

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