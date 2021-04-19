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НХЛ

Панарин признан второй звездой недели в НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" набрал десять очков в четырех матчах
Артемий Панарин AP Photo/Kathy Willens
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 19 апреля. Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Рейнджерс" за неделю провели четыре игры против "Нью-Джерси", одержав четыре победы. Панарин набрал десять очков (4 шайбы + 6 голевых передач).

Первой звездой недели признан вратарь "Баффало" Дастин Токарски. За четыре матча канадец отразил 128 бросков, показав лучший результат в лиге.

Третьей звездой недели стал канадский нападающий "Вегаса" Марк Стоун, набравший в четырех матчах восемь очков (3+5).

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