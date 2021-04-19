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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

СМИ: "Интер", "Милан" и "Ювентус" хотят продолжить выступать в чемпионате Италии

Ранее эти клубы вошли в число основателей футбольной Суперлиги

ТАСС, 19 апреля. "Интер", "Милан" и "Ювентус" заявили о желании продолжить выступления в чемпионате Италии по футболу, несмотря на создание Суперлиги. Об этом сообщает телеканал Sky sport.

В понедельник состоялось экстренное заседание клубов высшего дивизиона чемпионата Италии (Серии А).

В ночь на понедельник 12 европейских топ-клубов, в том числе "Интер", "Милан" и "Ювентус", объявили о создании футбольной Суперлиги.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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