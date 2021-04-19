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Турнир претендентов по шахматам

Каруана назвал шахматный турнир претендентов сюрреалистичным

Турнир возобновился спустя год после паузы из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Гроссмейстер из США Фабиано Каруана назвал необычной ситуацию с возобновлением турнира претендентов спустя год. Такое мнение он высказал журналистам.

Турнир претендентов возобновился в Екатеринбурге в понедельник. В партии восьмого тура Фабиано Каруана победил белыми француза Максима Вашье-Лаграва.

"Это очень сюрреалистичный турнир. Он в принципе довольно напряженный всегда, но этот особенно. Очень странно возвращаться снова в тот же игровой зал спустя год перерыва", - сказал Каруана.

Он добавил, что был рад паузе, образовавшейся из-за пандемии, так как в прошлом году "был не в лучшей форме".

После восьми туров лидирует россиянин Ян Непомнящий (5 очков). Следом идут Каруана и Вашье-Лаграв (по 4,5).

Турнир завершится 27 апреля. Победитель сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

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