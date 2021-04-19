Гонщика, бросившего обломок карта в соперника, дисквалифицировали на 15 лет

В октябре прошлого года Корбери бросил в соперника обломок от своего карта, а в закрытом парке спровоцировал массовую драку, в которой принял участие и отец Луки. Инцидент произошел на картодроме в итальянском Лонато, где проходил этап чемпионата мира по картингу. Позднее виновник принес извинения за поступок и объявил о завершении карьеры.

ТАСС, 19 апреля. Бросивший обломок карта в соперника гонщик Лука Корбери дисквалифицирован сроком на 15 лет. Об этом сообщает портал Autosport .

Международный трибунал Международной автомобильной федерации (FIA) в прошлом месяце провел слушание в Париже, чтобы обсудить этот вопрос, и объявил в понедельник, что Корбери запретили участвовать в гонках на 15 лет.

Защита Корбери утверждала, что, поскольку итальянские власти уже выступили против него в связи с этими двумя инцидентами, FIA было запрещено вводить дальнейшие санкции на тех же основаниях. Также утверждалось, что реакция Корбери произошла в состоянии гнева, после столкновения, которое исключило его из гонки.

Дисквалификация запрещает гонщику принимать участие в любых соревнованиях по автоспорту под эгидой FIA.