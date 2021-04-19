"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 19 апреля. "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Лидсом" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе "Ливерпуля" отличился Садио Мане (31-я минута), у хозяев мяч забил Диего Льоренте (87).

Футболисты "Лидса" вышли на предматчевую разминку в футболках с надписями: "футбол для болельщиков" и "заработай Лигу чемпионов". Таким образом клуб и игроки выразили несогласие с организацией Суперлиги, о создании которой в ночь на понедельник объявили 12 европейских топ-клубов, в числе которых "Ливерпуль".

"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей (3 победы, 1 ничья) и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 очка. "Лидс" не проигрывает пять матчей кряду (3 победы, 2 ничьи) и располагается на десятой строчке, имея в активе 46 очков.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 24 апреля сыграют дома против "Ньюкасла", "Лидс" днем позднее примет "Манчестер Юнайтед".