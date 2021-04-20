Президента РФС Дюкова могут избрать в исполком УЕФА

ТАСС, 20 апреля. Очередной, 45-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет во вторник в швейцарском Монтрё. В его рамках пройдут выборы в исполнительный комитет организации, а также в европейский совет Международной федерации футбола (ФИФА).

Конгресс УЕФА состоит из президента организации, 16 других членов, избранных конгрессом, включая как минимум одну женщину, а также двух представителей, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг.

От России в окончательный список кандидатов в исполком вошел президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Помимо него, на включение в исполком претендуют еще восемь человек: Мехди Байат, Збигнев Бонек, Дэвид Гилл, Габриэле Гравина, Райнер Кох, Карл-Эрик Нильссон, Юст Шпе, Сервет Ярдымджы. В исполком будут выбраны восемь человек, каждый на четырехлетний срок.

14 января член исполкома УЕФА и совета ФИФА Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что покинет оба поста в сентябре 2021 года. "Планы - организовывать Евро и финал Лиги чемпионов, дальше посмотрим. Александр Валерьевич Дюков, если он будет избран, станет членом исполкома УЕФА", - сказал Сорокин.

Сорокина избрали в совет ФИФА в 2017 году, на конгрессе УЕФА он был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы. Также он является генеральным директором оргкомитета российской части чемпионата Европы, который пройдет летом этого года. Председатель правления компании "Газпром нефть" Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года, с 2008 по 2017 год он был президентом "Зенита", до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. Ранее членами исполкома УЕФА от РФС были Вячеслав Колосков (1994-2009) и Сергей Фурсенко (2011-2014).

На конгрессе УЕФА также утвердят финансовый отчет за сезон-2019/20, примут бюджет на сезон-2021/22, рассмотрят поправки к уставу организации, а также примут новых членов органов правосудия.