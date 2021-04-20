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НХЛ

"Каролина" уступила "Тампе" в матче НХЛ. Свечников отличился в третьей игре подряд

Нападающий "Каролины" забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне
Андрей Свечников AP Photo/Mike Carlson
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Mike Carlson

ТАСС, 20 апреля. "Тампа" обыграла "Каролину" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" отличились Алекс Киллорн (15-я минута), Брэйден Пойнт (23) и Янни Гурд (63). У "Каролины" шайбы забросили Андрей Свечников (31) и Брэди Скжей (42).

Свечников забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне, отличившись в третьей игре подряд, и набрал 32 очка (13 голов + 19 передач) в 44 матчах. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков, его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться.

"Тампа" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 62 очка в 45 матчах. "Каролина" располагается на первой позиции с 63 очками за 44 игры. Следующий матч команды проведут 21 апреля в Тампе.

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