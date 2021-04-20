Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (10-я минута), Джордан Гринвэй (24), Маркус Йоханссон (30), Кевин Фиала (47), Йонас Бродин (58, в пустые ворота). У проигравших отличились Кристиан Фишер (15) и Алекс Голигоски (41), российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

ТАСС, 20 апреля. "Миннесота" одержала победу над "Аризоной" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов забросил 18-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ и набрал 37-е очко (18 голов + 19 передач) в 44 играх. Россиянин установил рекорд клуба по количеству набранных очков за сезон среди новичков, побив достижение словака Мариана Габорика (36 очков в сезоне-2000/01).

В турнирной таблице Западного дивизиона "Миннесота" занимает третье место, набрав 59 очков в 44 матчах и одержав четыре победы подряд. "Аризона", имея в активе после 46 игр 45 очков, идет четвертой. Следующий матч команды проведут 22 апреля в Финиксе (штат Аризона).

В других матчах игрового дня "Даллас" дома обыграл "Детройт" (3:2, в серии буллитов), вратарь хозяев Антон Худобин отразил 20 бросков, нападающий команды Денис Гурьянов реализовал победный буллит. Форвард "Детройта" Евгений Свечников отметился голевой передачей и набрал шестое очко (3+3) в 15 матчах. "Нэшвилл" на своей площадке победил "Чикаго" (5:2), "Эдмонтон" - "Монреаль" (4:1).