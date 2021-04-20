Главный тренер сборной России Черчесов получил награду от Государственной думы РФ

ТАСС, 20 апреля. Сборная России и главный тренер Станислав Черчесов получили почетную грамоту и специальную медаль "За высокие спортивные достижения на чемпионате мира - 2018 по футболу". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Благодарю Государственную думу и ее председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем чемпионате мира. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды, - сказал Черчесов. - Три года назад нам это сделать не удалось, но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков. Этот турнир мы будем вспоминать еще долго, но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании - Евро-2020".

В 2018 году Россия впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала турнира, в котором уступила хорватским футболистам в серии пенальти.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России будет играть в группе B, соперниками россиян станут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).