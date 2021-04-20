Организаторы саммита "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге готовы обеспечить успех мероприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Команда организаторов Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет осенью в Екатеринбурге, готова обеспечить успех мероприятия. Такое мнение высказал журналистам в ходе инспекционного визита в Екатеринбург управляющий директор ассоциации "Спорт-Аккорд" Нис Хатт.

"Мы обсудили все возможные вопросы, которые касаются проведения самого мероприятия, - логистики, размещения, обеспечения транспортом, продуктами и напитками и так далее. И когда мы были там, было четкое ощущение того, что команда, которая работает над этим, хочет работать, готова обеспечить успех проведения этого мероприятия. Большое количество людей - трудоспособных, трудолюбивых, хотят обеспечить успешное проведение саммита", - сказал он.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м — в Сочи.