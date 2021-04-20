Баста открыл боксерскую промоутерскую компанию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рэпер Василий Вакуленко (Баста) открыл промоутерскую компанию по проведению боксерских турниров Gazfight. Об этом было объявлено во вторник.

"Мы рады объявить о создании Gazfight и о том, что планируем делать в будущем. Мы думали, что можем сделать для бокса, чтобы этот замечательный вид спорта был еще более популярным", - сказал Баста.

В рамках первого турнира, который пройдет в подмосковных Химках 21 мая, состоится бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории до 101,6 кг между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

Баста также является владельцем и одним из руководителей футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.