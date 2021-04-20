Обратный отсчет 200 дней запустили до саммита "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Президент ассоциации "Спорт-Аккорд" Рафаэль Кьюлли запустил обратный отсчет до Всемирного саммита спорта и бизнеса в Екатеринбурге. Об этом он сообщил журналистам в ходе инспекционного визита представителей ассоциации в Екатеринбург.

"Именно сегодня начинается отсчет. До самого "Спорт-Аккорда" осталось 200 дней", - сказал он.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.