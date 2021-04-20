Бывший генсек ООН Пан Ги Мун посетит саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибудет в Екатеринбург на Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет в ноябре. Об этом сообщил журналистам президент ассоциации "Спорт-Аккорд" Рафаэль Кьюлли в ходе инспекционного визита в Екатеринбург.

"Я могу сказать, что для участия будут приглашены ключевые специалисты в различных отраслях, потому что у нас есть несколько направлений. Это будут специалисты и в области здравоохранения, и общественной деятельности, и организации мероприятий. Также могу сказать, что это будут и известные политики, в частности, Пан Ги Мун, восьмой секретарь ООН, потому что также мы будем обсуждать цели устойчивого развития ООН", - сказал он.

По словам Кьюлли, на саммит также будут приглашены спортсмены, которые "своими достижениями уже показали, что такое спорт и что он нам позволяет достигнуть".

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.