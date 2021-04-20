Около 2 тыс. спортсменов примут участие в чемпионате России по кикбоксингу в Челябинске

ТАСС, 20 апреля. Чемпионат и первенство России по кикбоксингу, которые пройдут в Челябинске в мае, соберут порядка 2 тыс. спортсменов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области во вторник.

Турнир пройдет с 3 по 8 мая во Дворце спорта "Юность". "Около 2 тысяч спортсменов поборются за медали в четырех дисциплинах кикбоксинга. Для проведения турнира на самом высоком уровне отберут 90 волонтеров", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что для помощи такому большому количеству спортсменов необходимы добровольцы, которые будут встречать и сопровождать участников соревнований, а также заниматься навигацией зрителей во Дворце спорта. Отбор волонтеров начался 20 апреля.

Кикбоксеры будут соревноваться в четырех дисциплинах: фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.