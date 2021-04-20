ОКР договорился со всеми федерациями о некоммерческом использовании своего логотипа

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России договорился со всеми федерациями о некоммерческом использовании логотипа ОКР. Об этом журналистам рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

"Zasport провела презентацию экипировки. Следует поблагодарить компанию и коллег. Особенно тех, кто согласовывал проекты эскизов с МОК. Особенно приятно было услышать реакцию из-за рубежа, которая была весьма позитивной. Мы договорились со всеми федерациями о некоммерческом использовании логотипа ОКР", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.