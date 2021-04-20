{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

ОКР договорился со всеми федерациями о некоммерческом использовании своего логотипа

Глава ОКР Станислав Поздняков напомнил о том, что форма была согласована с МОК

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России договорился со всеми федерациями о некоммерческом использовании логотипа ОКР. Об этом журналистам рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

"Zasport провела презентацию экипировки. Следует поблагодарить компанию и коллег. Особенно тех, кто согласовывал проекты эскизов с МОК. Особенно приятно было услышать реакцию из-за рубежа, которая была весьма позитивной. Мы договорились со всеми федерациями о некоммерческом использовании логотипа ОКР", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
Турнир претендентов по шахматам
Непомнящий и Грищук сыграли вничью на шахматном турнире претендентов
В другой партии нидерландец Аниш Гири победил китайца Ван Хао
Непомнящий и Грищук сыграли вничью на шахматном турнире претендентов
Читать полностью