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Олимпиада в Токио

Матыцин напомнил о соблюдении антидопинговых правил в условиях санкций перед Олимпиадой

Из-за санкций WADA сборные России на Олимпийских играх и чемпионатах мира не могут выступать под национальным флагом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин перед заседанием штаба подготовки сборных России к Олимпийским играм акцентировал внимание спортсменов на необходимости соблюдения антидопинговых правил.

"Хотел бы напомнить про соблюдение антидопинговых правил. Мы находимся под пристальным вниманием, в том числе в рамках санкций. Мы приняли программу следования чистому спорту", - сказал Матыцин журналистам.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборные России на Олимпийских играх и чемпионатах мира не могут выступать под национальным флагом.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в ТокиоМатыцин, Олег Васильевич
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