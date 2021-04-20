Матыцин напомнил о соблюдении антидопинговых правил в условиях санкций перед Олимпиадой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин перед заседанием штаба подготовки сборных России к Олимпийским играм акцентировал внимание спортсменов на необходимости соблюдения антидопинговых правил.

"Хотел бы напомнить про соблюдение антидопинговых правил. Мы находимся под пристальным вниманием, в том числе в рамках санкций. Мы приняли программу следования чистому спорту", - сказал Матыцин журналистам.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборные России на Олимпийских играх и чемпионатах мира не могут выступать под национальным флагом.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.