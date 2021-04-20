В восстановлении футболиста "Химок" Глушакова наблюдается положительная динамика

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Восстановление полузащитника подмосковных "Химок" Дениса Глушакова идет с положительной динамикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Глушакову была диагностирована контузия боковой связки коленного сустава. Он получил травму 10 апреля в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова" (1:0).

"Как сообщает медицинский штаб, есть положительная динамика. Денис работает в тренажерном зале, выполняет специфические упражнения, не задействуя боковую связку. О сроках возвращения в общую группу мы сообщим", - сказал собеседник ТАСС.

Глушакову 34 года, он выступает за "Химки" с октября 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.