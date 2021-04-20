Клубы Российской премьер-лиги проведут мероприятия, посвященные Дню донора

ТАСС, 20 апреля. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) перед матчами 27-го тура чемпионата России по футболу проведут мероприятия, посвященные Всероссийскому дню донора. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что перед всеми матчами ближайших туров Тинькофф-РПЛ, а также Олимп - Футбольной национальной лиги и Олимп - Профессиональной футбольной лиги на табло стадионов будет показан ролик о важности донорства. Футболисты выйдут на поле в специальных красных повязках.

"Доноры ежедневно спасают десятки жизней, - сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. - Особенно острая необходимость в донорской крови возникла в 2020 году в период пандемии, когда для лечения тяжелых случаев коронавируса использовали плазму уже переболевших людей. Российский футбол хочет привлечь внимание к проблеме донорства и рассказать людям о безопасности и важности сдачи крови. Донор - это герой, которым может стать каждый".

20 апреля в Российской Федерации ежегодно отмечается национальный День донора. Матчи 27-го тура РПЛ пройдут 24-25 апреля.