Непомнящий лидирует на шахматном турнире претендентов после девяти партий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко белыми фигурами сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США в партии девятого тура турнира претендентов в Екатеринбурге.

Вничью завершились партии Александр Грищук - Ян Непомнящий и Дин Лижэнь (Китай) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Аниш Гири (Нидерланды) оказался сильнее Ван Хао (Китай). В каждой паре первым указан гроссмейстер, игравший белыми фигурами.

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. Лидирует Непомнящий (5,5 очка). Следом идут Гири, Каруана, Вашье-Лаграв (по 5), Ван Хао, Грищук, Алексеенко (по 4), Дин Лижэнь (3,5).

В десятом туре, который пройдет в среду, Непомнящий сыграет с Алексеенко, Грищук - с Ван Хао, Гири - с Вашье-Лагравом, Каруана - с Дин Лижэнем.

Второй круг завершится 27 апреля. Призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Победитель сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.