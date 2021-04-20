Российские гандболистки вышли на чемпионат мира

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России квалифицировалась на чемпионат мира, победив команду Турции во втором матче финала отборочного турнира. Встреча проходила в Москве.

Россиянки победили со счетом 45:24. В первой встрече, которая прошла в Турции, российская сборная одержала победу со счетом 35:23.

Сборная России попала в финал квалификации, заняв пятое место на чемпионате Европы 2020 года. Также в финал отбора попали команды, занявшие на турнире с шестого по 14-е места. Сборная Турции вышла во второй этап отборочного турнира через первый раунд квалификации.

Ранее участие в чемпионате мира гарантировали себе сборные Испании (организатор турнира) и Нидерландов (как победитель чемпионата мира 2019 года), а также команды Норвегии, Франции, Хорватии и Дании, которые заняли первые четыре места на чемпионате Европы 2020 года. Через квалификацию ранее на турнир пробились команды Австрии, Германии, Венгрии и Черногории.

Чемпионат мира пройдет с 2 по 19 декабря в Испании. На чемпионате мира 2019 года сборная России завоевала бронзу. Россиянки выигрывали турнир четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009). Также в активе российской сборной победа на Олимпийских играх 2016 года и бронзовая награда Игр 2008 года.