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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

СМИ: "Челси" готовится выйти из Суперлиги

Ранее лондонский клуб вошел в число 12 клубов, объявивших о создании нового турнира

ТАСС, 20 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" готовит документы по выходу из Суперлиги. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала Би-би-си Дэн Роан.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Помимо "Челси" в их число вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал", итальянские "Ювентус", "Интер", "Милан", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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