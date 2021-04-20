Фанаты "Челси" заблокировали клубный автобус перед игрой с "Брайтоном"

ТАСС, 20 апреля. Болельщики английского футбольного клуба "Челси" заблокировали клубный автобус, который направлялся на матч с "Брайтоном". Об этом сообщает телеканал ESPN.

"Челси" во вторник примет "Брайтон" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Болельщики перекрыли движение автобусу с футболистами, выражая таким образом свое несогласие с решением клуба вступить в Суперлигу.

К болельщикам с просьбой пропустить автобус вышел технический советник и бывший футболист клуба Петр Чех.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.