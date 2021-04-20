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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Фанаты "Челси" заблокировали клубный автобус перед игрой с "Брайтоном"

Болельщики выразили таким образом свое несогласие с решением клуба вступить в Суперлигу
Болельщики "Челси" AP Photo/Matt Dunham
Описание
Болельщики "Челси"
© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 20 апреля. Болельщики английского футбольного клуба "Челси" заблокировали клубный автобус, который направлялся на матч с "Брайтоном". Об этом сообщает телеканал ESPN.

"Челси" во вторник примет "Брайтон" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Болельщики перекрыли движение автобусу с футболистами, выражая таким образом свое несогласие с решением клуба вступить в Суперлигу.

К болельщикам с просьбой пропустить автобус вышел технический советник и бывший футболист клуба Петр Чех.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

Теги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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