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Единая лига ВТБ

Баскетбольный клуб "Зенит" продлил контракт с главным тренером Паскуалем

Соглашение рассчитано на три года
Хавьер Паскуаль Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хавьер Паскуаль
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Испанский главный тренер Хавьер Паскуаль продлил контракт с баскетбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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Новое соглашение с 48-летним испанцем рассчитано на три года. Предыдущее действовало до конца сезона-2020/21.

"Зенит" выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, одержав 20 побед в 24 матчах. Также клуб впервые вышел в плей-офф Евролиги. В четвертьфинале петербуржцы сыграют против испанской "Барселоны", занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата.

Паскуаль ранее работал в "Барселоне" и греческом "Панатинаикосе". С "Барселоной" в 2010 году стал самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги, он четыре раза выиграл чемпионат Испании (2009, 2011, 2012, 2014). Возглавляя "Панатинаикос", Паскуаль дважды выиграл чемпионат Греции (2017, 2018).

 

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