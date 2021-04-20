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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

СМИ: "Атлетико" готовится выйти из Суперлиги

Ранее сообщалось о готовности выйти из Суперлиги английских "Челси" и "Манчестер Сити"

ТАСС, 20 апреля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" планирует выйти из Суперлиги. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Бэн Джейкобс.

Ранее сообщалось о готовности выйти из Суперлиги английских "Челси" и "Манчестер Сити".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. В их число вошли английские "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал", итальянские "Ювентус", "Интер", "Милан", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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