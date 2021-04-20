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Футбол в Германии

"Шальке" впервые за более чем 30 лет вылетел во вторую бундеслигу

Титульным спонсором клуба с 2007 года является "Газпром"

ТАСС, 20 апреля. "Шальке" вылетел во второй по силе дивизион чемпионата Германии по футболу по итогам матча 30-го тура бундеслиги.

Во вторник команда из Гельзенкирхена проиграла "Арминии" со счетом 0:1 в гостевом матче. Мяч на 50-й минуте забил Фабиан Клос. На 71-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Шальке" Малик Тиау.

В турнирной таблице "Шальке" с 13 очками идет на последнем, 18-м месте. Команда за четыре тура до конца чемпионата отстала от расположившейся на 16-й строчке "Герты" на 13 очков.

"Шальке" непрерывно играл в первой бундеслиге с сезона-1991/92. Команда вылетела из высшей лиги в сезоне-1987/88, после чего провела три сезона во втором дивизионе. "Шальке" ни разу не становился победителем бундеслиги, все семь титулов чемпиона Германии завоевав до ее образования в 1963 году. Клуб из Гельзенкирхена пять раз выигрывал Кубок Германии, один раз - Суперкубок Германии, Кубок УЕФА, дважды - Кубок Интертото.

Титульным спонсором клуба с 2007 года является ПАО "Газпром". Срок партнерского соглашения истекает летом 2022 года. 

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