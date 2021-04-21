ЦСКА и "Зенит" стартуют в плей-офф баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" стартуют в плей-офф баскетбольной Евролиги. Первые матчи серий до трех побед пройдут в среду.

Армейцы заняли второе место в регулярном чемпионате, получили преимущество своей площадки в серии плей-офф и в первой игре в Москве примут турецкий "Фенербахче". "Зенит" пробился в плей-офф с восьмого места и первую игру проведет в гостях против сильнейшей команды "регулярки" - "Барселоны".

Преимущество своей площадки в серии до трех побед может стать ключевым фактором в серии ЦСКА и "Фенербахче". Из десяти последних встреч между командами четыре завершились в овертайме. В этом регулярном сезоне команды обменялись гостевыми победами.

"Зенит" удивил всех невероятно надежной обороной в регулярном чемпионате, и встретится с командой, защита которой - лучшая в Евролиге. "Барселона" позволяла соперникам в среднем набирать за матч 73,6 очка, "Зенит" по этому показателю занимает второе место - 74,9 очка. Накануне старта в плей-офф петербуржцы продлили контракт с главным тренером команды Хавьером Паскуалем. Новое соглашение с 48-летним испанцем рассчитано на три года.

Шансы на "Финал четырех" есть у всех

По мнению президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, российским клубам достались серьезные соперники, но ЦСКА и "Зенит" способны побороться за выход в "Финал четырех" Евролиги. "Кто бы предположил в начале сезона, что "Зенит" и попадет в плей-офф Евролиги, и выиграет регулярный сезон Единой лиги ВТБ? Петербургский клуб показал, что все управленческие решения были правильными, развитие клуба идет стремительно, и все это ведет к баскетбольному буму в Петербурге. Клуб уже добился серьезных успехов", - сказал Кущенко ТАСС.

"Соперники у наших команд сильные, но шансы на успех есть у каждого. "Фенер" и ЦСКА - примерно равные по силе команды, но по динамике армейцы превосходят, плюс ротация у ЦСКА серьезная, а главное преимущество, которое может сыграть в этой серии, - преимущество домашней площадки в решающей игре. "Зениту" будет сложно с "Барселоной", у которой, в свою очередь, будет преимущество корта. "Зенит" показал в этом сезоне, что стал домашней командой, но бой петербуржцы дадут в любом случае", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

В текущем сезоне Евролиги Россию представляли три клуба Единой лиги ВТБ, но "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата. Тем не менее, Россия сохраняет шансы на получение трех мест и в следующем сезоне. В турнире точно примут участие ЦСКА и финалист Еврокубка УНИКС. Еще одно место может предоставить wild card Евролиги.

"Третий российский клуб [в следующем сезоне] будет лишь в том случае, если один из двух wild card будет отдан российской команде. Но это станет известно только после окончания сезона, когда состоится заседание директората и акционеров Евролиги", - объяснили ТАСС в пресс-службе турнира.

"Финал четырех" пройдет в немецком Кельне на "Ланксесс-Арене" вместимостью 18 тыс. человек. Ранее финал турнира дважды принимал Берлин (2009, 2016).