"Айлендерс" разгромили "Рейнджерс" в матче НХЛ. Варламов отразил 25 бросков

ТАСС, 21 апреля. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голами отметились Джош Бэйли (18-я и 51-я минуты), Брок Нельсон (22), Энтони Бовилье (26), Жан-Габриэль Пажо (48), Джордан Эберле (52). У проигравших отличился Кевин Руни (32).

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 25 бросков. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин спас свои ворота 22 раза, его одноклубник Виталий Кравцов отметился результативной передачей и набрал три очка (один гол + две передачи) в 10 матчах дебютного сезона в НХЛ. Форварды "Рейнджерс" Павел Бучневич и Артемий Панарин не отметились результативными действиями.

"Айлендерс" занимают второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 62 очка в 46 встречах. "Рейнджерс" идут пятыми с 52 очками за 46 игр. Следующий матч "Айлендерс" проведут 23 апреля дома против "Вашингтона", "Рейнджерс" в тот же день примут "Филадельфию".