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НХЛ

Передача Гусева помогла "Флориде" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

Гусев набрал второе очко в четырех играх за команду

ТАСС, 21 апреля. "Флорида" со счетом 5:1 обыграла "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Флориды" шайбы забросили Александр Барков (7-я минута), Сэм Беннетт (8, 28), Райан Ломберг (36) и Джонатан Юбердо (37). У "Коламбуса" отличился Джек Рославик (17).

Нападающий "Флориды" Никита Гусев отметился голевой передачей, которая стала второй в четырех матчах за команду. Олимпийский чемпион 11 апреля подписал контракт с "Флоридой" до конца сезона. Начал текущий сезон он в "Нью-Джерси", где в 20 матчах набрал 5 очков (два гола + три передачи), 10 апреля клуб выкупил его контракт.

"Флорида" занимает вторую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 65 очков в 47 матчах. "Коламбус" находится на последней, восьмой позиции с 39 очками в 48 играх. Следующий матч "Флорида" проведет 23 апреля дома против "Каролины", "Коламбус" в тот же день приедет в гости к "Тампе".

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