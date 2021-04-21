Передача Гусева помогла "Флориде" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

Нападающий "Флориды" Никита Гусев отметился голевой передачей, которая стала второй в четырех матчах за команду. Олимпийский чемпион 11 апреля подписал контракт с "Флоридой" до конца сезона. Начал текущий сезон он в "Нью-Джерси", где в 20 матчах набрал 5 очков (два гола + три передачи), 10 апреля клуб выкупил его контракт.

"Флорида" занимает вторую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 65 очков в 47 матчах. "Коламбус" находится на последней, восьмой позиции с 39 очками в 48 играх. Следующий матч "Флорида" проведет 23 апреля дома против "Каролины", "Коламбус" в тот же день приедет в гости к "Тампе".