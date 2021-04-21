Футбольная ассоциация Англии поддержала клубы, отказавшиеся от участия в Суперлиге

"Английский футбол гордится своей историей возможностей для всех клубов, и все футбольное сообщество не одобряет закрытую лигу, - говорится в заявлении FA. - Это была позиция, которая могла бы внести раскол в нашу игру, но вместо этого она объединила всех нас".

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) приветствовала выход шести английских клубов из состава Суперлиги. Об этом говорится в заявлении FA.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Во вторник представители клубов - основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

Позиция правительства Соединенного Королевства

Правительство Великобритании заявило в понедельник о том, что намерено сделать все возможное, чтобы не допустить создания Суперлиги. По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Оливера Даудена, в этом отношении кабинет рассматривает все варианты, начиная от реформирования системы управления [клубами] до задействования закона о конкуренции и механизмов, которые позволяют проводить футбольные матчи".

Доуден объявил, что в понедельник его ведомство начало подготовку обзора ситуации в английском футболе. Среди прочего будет изучен вопрос о необходимости учреждения независимого футбольного регулятора и способах дать болельщикам больше возможностей влиять на ситуацию в спорте. Беспокойство по поводу создания Суперлиги и "того ущерба, который это может нанести всенародно любимой игре" высказал в понедельник также внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям, занимающий пост президента FA.

Британский премьер Борис Джонсон не исключил того, что правительство обяжет "Арсенал" и "Тоттенхэм" досрочно вернуть заемные средства, взятые ими в Банке Англии в условиях пандемии коронавируса.