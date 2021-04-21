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Футбол в Италии

СМИ: Спаллетти может возглавить футбольный клуб "Наполи"

Ожидается, что тренер подпишет контракт на два года

ТАСС, 21 апреля. Итальянский специалист Лучано Спаллетти летом сменит Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера футбольного клуба "Наполи". Об этом в своем Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации журналиста, тренер вел активные переговоры с руководством итальянского клуба на протяжении двух месяцев. Ожидается, что Спаллетти подпишет контракт на два года.

В текущем сезоне "Наполи" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков в 31 матче.

Спаллетти 62 года, его последним клубом был итальянский "Интер", который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу - в Кубке и Суперкубке России.

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