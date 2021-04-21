СМИ: Спаллетти может возглавить футбольный клуб "Наполи"

ТАСС, 21 апреля. Итальянский специалист Лучано Спаллетти летом сменит Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера футбольного клуба "Наполи". Об этом в своем Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации журналиста, тренер вел активные переговоры с руководством итальянского клуба на протяжении двух месяцев. Ожидается, что Спаллетти подпишет контракт на два года.

В текущем сезоне "Наполи" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков в 31 матче.

Спаллетти 62 года, его последним клубом был итальянский "Интер", который тренер покинул в мае 2019 года. До этого он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу - в Кубке и Суперкубке России.